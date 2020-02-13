Муниципальная власть: Петрозаводск страдает от вандализма

Власть и общество в Петрозаводске всерьез озабочены проблемой вандализма.

В последние годы город расходует большие средства на создание привлекательной и комфортной среды. Однако часто вандалы сводят эти усилия на нет, разрушая и уничтожая то, что создано не ими. Часто этому содействуют недобросовестные предприниматели, которые, например, принимают в лом украденные у города металлические конструкции.

Сегодня власти Петрозаводска ищут пути, как пресечь действия тех, кто уродует город. В частности, создается программа привлечения волонтеров, которые могли бы оказать правоохранительным органам помощь в этом деле.

Как комментируют проблему в городском совете и какие пути ее решения предлагают – смотрите в нашем видео.