Девятиклассники Петрозаводска сдали итоговое собеседование

12 февраля 2626 девятиклассников Петрозаводска сдавали итоговое собеседование по русскому языку. Зачет по нему является допуском к государственной итоговой аттестации выпускников, напомнили в пресс-службе мэрии.

Собеседование проводится индивидуально с каждым участником. Оно включает в себя чтение вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. Время проведения - 15 минут.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью продолжительность итогового собеседования по русскому языку увеличивается вдвое.

С результатами девятиклассники будут ознакомлены в своей школе под подпись.

Для участников, не явившихся на итоговое собеседование, не завершивших его сдачу по уважительным причинам, а также получивших по итогам 12 февраля «незачет», в 2020 году утверждены дополнительные сроки - 11 марта и 18 мая.