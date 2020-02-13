Вертолет перевез двух пациентов с инфарктом в Карелии

12 февраля в Карелии санитарная авиация оказала помощь двум пациентам с инфарктом. Был совершен вылет вертолета по маршруту Кемь-Калевала. Об этом сообщает официальная группа санитарной авиации во «ВКонтакте».

Ранее правительство Карелии сообщало, что более 120 млн рублей планируется направить из федерального бюджета в 2020 году на мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. Эти средства позволят осуществить более 100 вылетов с использованием вертолета Ми-8, оснащенного медицинским модулем.

Напомним, в 2019 году санавиация выполнила более 200 рейсов в нашей республике.