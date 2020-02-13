Сотрудники ГИБДД вышли на оживленные перекрестки Петрозаводска

В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие «Перекресток». Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на оживленных перекрестках города, где транспортные и пешеходные потоки пересекаются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы проводят разъяснительную работу с пешеходами о необходимости перед выходом на проезжую часть убеждаться в безопасности перехода; водителям напоминают, что при повороте направо необходимо предоставить преимущество в движении пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую они поворачивают.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. Необдуманное маневрирование и нарушение правил могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, напомнили инспекторы.