Минобр Карелии следит за скандалом с директором школы в Петрозаводске

Министерство образования Карелии взяло на контроль скандал, разразившийся после публикации в Интернете неприятного разговора между директором школы №5 и одной из учениц. В министерстве отметили, что чиновники следят за проверкой, которую по факту происшествия проводит администрации Петрозаводска.

Видео, снятое в 2018 году, было накануне опубликовано в «Столице на Онего». Слышно, как директор школы объясняет девушке, что та неправильно одевается. Попутно она комментирует особенности ее фигуры. «У тебя такая [физическая] форма, которая вызывает иронию»; «Толстоватые ноги. Ну толстоватые!», - говорит руководитель учебного заведения.

Отмечается, что ролик был выложен в Сеть только сейчас, чтобы девушка могла спокойно закончить учебу в школе.

Министерство образования Карелии напоминает, что в соответствии с кодексом профессиональной этики педагогических работников образовательных организаций, педагог должен соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений. Кроме того, педагог не должен допускать грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений и угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение,

- заявили в Минобре РК.

По окончании служебной проверки министерство пообещало опубликовать ее результаты.

Напомним, сегодня журналист портала «Петрозаводск говорит» попытался встретиться с директором школы №5 Мариной Фоминой, однако, выяснилось, что та с 13 февраля вышла на больничный.