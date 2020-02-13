В Сегежской ЦРБ создадут центр онкологической помощи

Артур Парфенчиков посетил Сегежскую центральную районную больницу сегодня утром, 13 февраля. Глава Карелии рассказал о грядущих нововведениях в медицинском центре на своей странице в соцсети.

«Здесь создается один из шести центров амбулаторной онкологической помощи, где жители Сегежского, Беломорского, Кемского и Лоухского района смогут пройти полноценное обследование или лечение по рекомендации врача онколога, без выезда в Петрозаводск. Для центра уже приобретен современный эндоскопический аппарат, идет закупка остального оборудования, необходимого для ранней диагностики заболеваний. Средства в размере 5,5 миллионов рублей больнице выделены. Центр должен начать работу уже в следующем году»,

- сообщил Парфенчиков.

Сегодня пациентов Сегежской ЦРБ принимала Елена Быстровская, заведующая отделением диагностической эндоскопии Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.

«В рамках соглашения о сотрудничестве, которое планируется заключить с нашим минздравом, специалисты центра готовы вести осмотры и консультировать пациентов, делиться опытом с карельскими специалистами и рассказать о новейших методах лечения. Завтра, например, Елена Владимировна Быстровская проведет прием в Беломорской ЦРБ»,

- отметил Парфенчиков.

По словам главы республики, московские специалисты курируют создание современного эндоскопического центра, который осенью откроется в Петрозаводской БСМП. В дальнейшем планируем создать такие центры в Республиканской больнице им. В.А. Баранова, а также в центрах амбулаторной онкологической помощи, в том числе и в Сегеже.