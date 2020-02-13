Директор, унизившая девочку за «толстоватые ноги», ушла на больничный

Директор петрозаводской школы №5 Марина Фомина ушла на больничный сразу после скандала с видео, где она отчитывает ученицу за неподобающий внешний вид. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в самом образовательном учреждении.

Видео, снятое в 2018 году, было накануне опубликовано в «Столице на Онего». Слышно, как директор школы объясняет девушке, что та неправильно одевается. Попутно она комментирует особенности ее фигуры. «У тебя такая [физическая] форма, которая вызывает иронию»; «Толстоватые ноги. Ну толстоватые!», – говорит руководитель учебного заведения.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» решил лично встретить с Мариной Фоминой, чтобы узнать ее мнение о произошедшем. Однако директора в разгар рабочего дня в школе не оказалось, хотя, по словам вахтера, утром она была.

Поговорить с журналистом вышла заместитель по УВР Анна Коргонен. Она объяснила, что сейчас исполняет обязанности директора. Оказывается, 13 февраля Марина Фомина ушла на больничный. В ее отсутствие комментировать в школе ничего не будут.

Анна Коргонен пожаловалась, что школу с утра донимают федеральные журналисты, отвлекая работников от подготовки к «окружному мероприятию».

– Обрушился шквал звонков, который не дает функционировать образовательной организации, – сказала женщина.

И.о. директора не ответила на прямой вопрос, узнала ли она на видео своею руководительницу. Однако отметила, что знает девушку, которая сделала нашумевшую запись.

Ранее в мэрии Петрозаводска сообщили, что проводят служебную проверку по факту инцидента.

Фото: gubdaily.ru