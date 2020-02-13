Призывникам будут выплачивать ежемесячное денежное довольствие
Совсем скоро российские призывники будут получать по 2000 рублей каждый месяц. Соответствующий законопроект сегодня был принят Госдумой, сообщает РИА Новости.
Эта сумма включает оклад, ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу с документами, представляющими гостайну. Закон также предусматривает получение единовременного пособия, равному одному окладу, при увольнении со службы.
Уточняется, что в 2012-2018 годах в России проходил эксперимент по унификации денежного довольствия призывников. Его результатом стало повышение выплат для всех категорий военных. Изменения коснутся призывников, с 1 января 2019 года проходящих службу в российских Вооруженных силах, и тех, кто служит в других войсках, воинских формированиях и органах с 1 января 2020-го.