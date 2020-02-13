Сотрудники МЧС эвакуировали детей из детского сада в Петрозаводске

Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические занятия в детском саду «Апельсин», который расположен в Скандинавском проезде. Специалисты остались довольны результатами мероприятия.

По легенде занятий произошло возгорание на втором этаже в методическом кабинете здания детского сада. После срабатывания пожарной сигнализации к месту «пожара» немедленно были направлены подразделения пожарной охраны. Была осуществлена эвакуация детей и работников учреждения. По информации администрации, после проведения эвакуации в здании остался один сотрудник. Его спасли. Пожару условно был присвоен ранг 1-БИС.

Благодаря четкой и слаженной работе персонала детского сада и пожарных тактические учения прошли успешно, отмечает пресс-служба МЧС по РК.