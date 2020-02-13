13 февраля 2020, 15:54
ДТП в Петрозаводске: Автомобиль закрутило и вынесло на встречку
Утренняя авария на набережной Варкауса попала в объектив городской камеры наблюдения
Сегодня в 7:59 утра на набережной Варкауса в Петрозаводске произошло ДТП. Столкновение двух автомобилей попало в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».
На кадрах видно, как легковой автомобиль ехал по набережной со стороны центра города. Внезапно водитель потерял управление, на скользкой дороге машину раскрутило и вынесло на разделительную полосу, а затем и на встречку. В этот момент произошло столкновение с автомобилем, двигавшимся в обратном направлении.
В результате аварии тарнспортные средства получили повреждения.
В целом водители сообщают о сложной дорожной обстановке в Петрозаводске из-за образования гололеда на проезжей части.
Если у вас не открывается видео, его можно посмотреть по ссылке.