ДТП в Петрозаводске: Автомобиль закрутило и вынесло на встречку

Сегодня в 7:59 утра на набережной Варкауса в Петрозаводске произошло ДТП. Столкновение двух автомобилей попало в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как легковой автомобиль ехал по набережной со стороны центра города. Внезапно водитель потерял управление, на скользкой дороге машину раскрутило и вынесло на разделительную полосу, а затем и на встречку. В этот момент произошло столкновение с автомобилем, двигавшимся в обратном направлении.

В результате аварии тарнспортные средства получили повреждения.

В целом водители сообщают о сложной дорожной обстановке в Петрозаводске из-за образования гололеда на проезжей части.

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