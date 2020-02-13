Серию грабежей в Петрозаводске раскрыли благодаря банковской карте

Сотрудники полиции Петрозаводска сумели найти серийного грабителя в карельской столице благодаря тому, что подозреваемый обронил банковскую карту. В пресс-службе МВД по РК рассказали о том, как раскрывалось дело.

Сотрудники уголовного розыска, анализируя информацию о преступлениях в Петрозаводске, установили, что три грабежа с хищением алкоголя были совершены одним и тем же человеком. Мужчина брал алкоголь с полки и открыто проносил его через кассу без оплаты. Продавцы требовали вернуть похищенное, но злоумышленнику удавалось скрыться. На третий раз он, убегая, обронил банковскую карту.

Полицейские установили владельца карты. Оказалось, что тот на время передал карточку соседу. Так оперативники и установили личность 21-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал полицейским, что в последнее время начал злоупотреблять алкоголем. А денег на покупку спиртного не имел. Потому и похищал его из магазинов.

По описанным фактам возбуждены уголовные дела о грабежах. Петрозаводчанин допрошен в качестве подозреваемого.