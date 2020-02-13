Костомукшанин убил своего знакомого доской и обухом топора

46-летний житель Костомукши проведет следующие 9 лет в исправительной колонии строгого режима за убийство своего приятеля и езду в пьяном виде. Кроме того, мужчину на 3 года лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, рассказали в карельской прокуратуре.

Уточняется, что ранее виновный был неоднократно осужден, в том числе за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и за повреждение чужого имущества.

Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 октября 2019 года. После совместного распития спиртных напитков на дачном участке 46-летний житель Костомукши избил своего знакомого кулаками, после чего ударил его несколько раз доской по голове и телу, а также обухом топора по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Виновный был задержан сотрудниками полиции, когда в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля возвращался в город после совершения убийства. Он сразу сообщил полицейским, что убил своего знакомого, и показал место преступления.