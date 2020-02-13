Петрозаводчанин заказал похищение, чтобы выбить из должника деньги

Петрозаводчанин подыскивал людей, готовых похитить человека. Информация попала сотрудникам уголовного розыска МВД по Карелии.

На роль сорвиголов «подрядились» оперативные сотрудники полиции, сообщает «МВД Медиа». Похитители встретились с 30-летним заказчиком, получили необходимую информацию для операции. Что будет дальше с жертвой, заказчик просил их не думать, заверив, что разберется сам.

Полицейские доставили жертву, 33-летнего ограниченного в движении петрозаводчанина, по указанному адресу. Затем был задержан и заказчик преступления. По предварительной версии, подозреваемый решился на похищение, поскольку петрозаводчанин не захотел возвращать долг. Более года назад петрозаводчанин под залог лесовоза одолжил у знакомого более миллиона рублей, но возвращать деньги не собирался.

По факту организации похищения человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был ранее судим. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: ki-news.ru