13 февраля 2020, 11:12
Происшествия

Петрозаводчанин заказал похищение, чтобы выбить из должника деньги

Роль похитителей исполнили полицейские Карелии, которые задержали 30-летнего заказчика преступления

Петрозаводчанин подыскивал людей, готовых похитить человека. Информация попала сотрудникам уголовного розыска МВД по Карелии.

На роль сорвиголов «подрядились» оперативные сотрудники полиции, сообщает «МВД Медиа». Похитители встретились с 30-летним заказчиком, получили необходимую информацию для операции. Что будет дальше с жертвой, заказчик просил их не думать, заверив, что разберется сам.

Полицейские доставили жертву, 33-летнего ограниченного в движении петрозаводчанина, по указанному адресу. Затем был задержан и заказчик преступления. По предварительной версии, подозреваемый решился на похищение, поскольку петрозаводчанин не захотел возвращать долг. Более года назад петрозаводчанин под залог лесовоза одолжил у знакомого более миллиона рублей, но возвращать деньги не собирался. 

По факту организации похищения человека возбуждено уголовное дело.  Подозреваемый был ранее судим. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Фото: ki-news.ru

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