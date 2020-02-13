Петрозаводчанина будут судить за пьяную езду в четвертый раз

27-летний петрозаводчанин, неоднократно попадавшийся дорожным полицейским за рулем нетрезвым, в очередной раз окажется на скамье подсудимых. О подробностях дела рассказали в карельской прокуратуре.

Первый раз к административной ответственности за пьяную езду мужчину привлекли в декабре 2015 года. Уже в сентябре 2016 года петрозаводчанин совершил аналогичное правонарушение, за что был привлечен к уголовной ответственности.

«Имея непогашенную судимость за первое преступление, в октябре 2016 года и в октябре 2018 года он вновь был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ»,

- добавили в прокуратуре.

В мае 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем «Рено Логан SR», совершил дорожно-транспортное происшествие в районе ул. Гвардейской в г. Петрозаводске. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД отстранили водителя от управления транспортным средством в связи с наличием признаков опьянения. От прохождения освидетельствования нарушитель отказался, однако свидетели подтвердили наличие запаха алкоголя, исходившего как из салона автомобиля, так и от водителя.