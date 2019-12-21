21 декабря 2019, 21:27

Заслуженный врач РФ Людмила Андреева: "Наша медицина сегодня больна"

Бывший главный врач Костомукшской больницы рассказала о проблемах карельской медицины
Автор:  Александр Лычагин

Карельские врачи редко говорят о своих проблемах. Да, их можно понять. Больницы не любят "выносить сор из избы", а нарушителей этого негласного закона строго наказывают. Однако исключения бывают. Заслуженный врач России Людмила Андреева, которая почти 20 лет возглавляла Костомукшскую больницу, согласилась рассказать о проблемах карельской медицины. Получилось откровенно.

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Метки: 
карельская медицина
районные больницы
медицина в районах
здравоохранение
Костомукшская больница
Людмила Андреева
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