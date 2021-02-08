Топ 7 причин для участия в программе TRADE-IN от компании «Nova»

Февраль – отличное время для того, чтобы продать старое жилье и приобрести квартиру в новостройке на максимально выгодных условиях.

ВЫГОДНО

Цена на новостройки растут постоянно. Программа TRADE-IN от компании «Nova» фиксирует цену на жилье в момент подписания договора бронирования – «на стадии котлована». Дома строятся два года. За это время стоимость квартир вырастает значительно. Заключая договор на стадии начала строительства, можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей.

УДОБНО

Специалисты собственного агентства недвижимости «Nova-Realty» сами сфотографируют старую квартиру, разместят объявления на популярных площадках и будут продвигать его, будут общаться с потенциальными покупателями, проводить просмотры. Среднее время продажи стандартной квартиры от Nova-Realty – три месяца.

ПРОСТО

В офисе компании «Nova» работает специалист МФЦ, опытные менеджеры консультируют в вопросах подготовки документов как для продажи, так и для покупки недвижимости, помогают разобраться в нюансах и деталях сделок.

ПРОЗРАЧНО

Никаких скрытых платежей, комиссий и роста цен на покупаемое жилье. Понятные договоры.

ЭКОНОМИЧНО

Жилье в новостройках – это низкие тарифы на ЖКУ, отсутствие платежей за капитальный ремонт, новая и современная инфраструктура. TRADE-IN от компании «Nova» предполагает, в том числе, беспроцентную рассрочку на время строительства квартиры.

ДАЛЬНОВИДНО

Цены на новостройки в Карелии продолжат расти. Участие в TRADE-IN от компании «Nova» позволяет получить качественное жилье по максимально выгодной цене. Сейчас квартиры в не новых домах продаются по высоким ценам. Продав старую однокомнатную квартиру, можно купить современную двухкомнатную, не вкладывая в приобретение дополнительных средств.

БЕЗОПАСНО

Эскроу-счета защищают деньги дольщиков. Застройщик получает доступ к денежным средствам только после сдачи дома в эксплуатацию. Договор долевого участия в строительстве гарантирует, в случае изменения планов, возврат уже внесенных сумм.

TRADE-IN – продай старое жилье, купи квартиру в новостройке выгодно с группой компаний «Nova».

Подробности у менеджеров "Nova-Realty" по телефону 266-060.

На правах рекламы. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф.