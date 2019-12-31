Гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака. Спойлер — повезет работящим!

В 2020 году на престол сядет расчетливая, непредсказуемая и стремительная Белая Стальная Крыса. Это животное будет благоволить только тем, кто трудится и старается сделать свою жизнь как можно лучше. Какие прогнозы на 2020 год для всех знаков зодиака по месяцам дает Тамара Глоба — узнаем из гороскопа.

Овен

Представителям этого знака звезды обещают благоприятный период. Но для этого нужно трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Работа будет плодотворной, но при этом и свободного времени будет достаточно.

Удача повернется только к тем Овнам, которые научатся анализировать свои поступки, продумывать каждый последующий шаг, признавать недостатки и бороться с давними комплексами. Представителям этого знака рекомендуется действовать постепенно, неспешно. Для этого желательно составить план и четко ему следовать.

Знаменитый астролог рекомендует не браться за несколько дел одновременно, иначе есть большая вероятность того, что наступит череда неудач.

Огромную роль в карьерном росте Овнов сыграют близкие люди, родственники. Они подставят плечо в трудную минуту и поддержат, когда им будет нужна помощь.

Что касается любви, то одинокие Овны наконец встретят свою вторую половинку, а вот в семейных парах будет не все так гладко. Тамара Глоба рекомендует научиться садиться за стол переговоров, решать конфликты полюбовно и сглаживать острые углы.

Телец

Тельцы могут быть спокойны: сложный период в их жизни закончился. В ближайшее время никаких трудностей не ожидается. 2020 год — это период, когда можно научиться чему-то новому, пополнить знания, расширить кругозор, открыть в себе новые таланты.

Также знаменитый астролог прогнозирует судьбоносное знакомство. Человек, которого вы встретите во второй половине года, перевернет всю жизнь. Тамара Глоба не исключает, что объектом любви станет тот, которого представители данного знака уже давно знают.

В семейных парах будет царить гармония, любовь, уважение и понимание. Год Металлической Крысы для Тельцов — период, когда нужно реализовывать все свои планы и мечты. Не забудьте консультироваться в финансовых вопросах с более опытными людьми.

Заручившись их поддержкой, Тельцам удастся получить крупную прибыль или хорошее вознаграждение за свое трудолюбие.

Близнецы

Если верить гороскопу на 2020 год Тамары Глобы, Близнецам не придется сидеть сложа руки: представителям этого знака нужно трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Только тогда они смогут поймать удачу за хвост.

В 2020 году Близнецов ожидают перемены практически во всех сферах жизни. Есть все шансы добиться успехов в карьере, получить долгожданное повышение и обрести финансовую стабильность. Крыса будет благоволить Близнецам-трудягам во всем, но, по мнению астролога, действовать необходимо только в собственных интересах, игнорируя мнение окружающих.

Тамара Глоба дает хороший совет: в 2020 году не нужно ни о чем задумываться. На все предложения, которые поступят представителям этого знака, следует соглашаться.

В любви у Близнецов все будет хорошо. Одиночки встретят свою любовь и перестанут коротать вечера наедине с самим собой. В семейных парах будет царить гармония.

Рак

В 2020 году Ракам следует учиться чему-то новому. Крыса будет благоволить только тем, кто займется своим образованием. Никто не говорит о том, что будет легко. На это представители данного знака могут не рассчитывать. Впереди ждет много сложностей и препятствий.

Некоторые из них принесут Ракам много новых ощущений и ценный опыт в жизни. Не нужно этого бояться. Ничего в этой жизни не происходит просто так.

В гороскопе на 2020 год для Раков Тамары Глобы сказано: нужно двигаться только вперед.

Астролог предупреждает, что хватит уже сидеть на одном месте и радоваться крохам. Получение образования поможет вам выйти на новый уровень. В личной жизни год пройдет без ярких впечатлений, даже новые знакомства не принесут с собой изменений.

Лев

Крыса преподнесет представителям этого знака огромное количество сюрпризов. В некоторых сферах они будут приятными, а в других напротив. Придется запастись терпением и быть внимательными.

Если верить гороскопу на 2020 год Тамары Глобы, в жизни Львов ожидаются большие перемены. Но бояться этого не стоит. По сравнению с предыдущими годами, наступающий период будет наиболее спокойным.

Да, перемены окажутся существенными, но не такими глобальными, как раньше. Львам Тамара Глоба рекомендует стараться не зацикливаться лишь на себе и своих желаниях. Крыса не будет благосклонна к эгоистичным и высокомерным Львам.

Дева

В гороскопе на 2020 год от Тамары Глобы сказано, что представителей данного знака ждет стабильность во всех отношениях. Успехи Дев — целиком их заслуга. Они будут счастливы только потому, что в прошлом году на славу потрудились.

Единственное, что рекомендует известный астролог, это анализировать все свои действия, продумывать последующие шаги и не принимать скоротечных решений.

Весы

Для Весов 2020 год будет очень непростым и насыщенным. Ожидаются глобальные перемены. Возможен переезд. Если верить в гороскоп на 2020 год от Тамары Глобы, то Весам предстоит переехать в другой город или даже страну. Все это произойдет ради второй половинки.

Перед Весами встанет выбор — остаться на прежнем месте среди близких и родных либо бросить все и уехать с любимым человеком. Астролог рекомендует полагаться только на себя. Не нужно слушать советы других.

Скорпион

Если верить гороскопу на 2020 год Тамары Глобы, то Скорпионов в этом году ждут глобальные перемены. Представители этого знака должны полностью довериться судьбе. Самое интересное, что перемены ожидаются во всех отношениях — в материальном плане, в любовной сфере.

Знаменитый астролог рекомендует не пытаться что-то исправить, а медленно плыть по течению. Крыса будет благоволить только тем, кто выполняет свои обязанности. В середине года предстоит знакомство с человеком, который перевернет всю жизнь. Он приведет Скорпионов к независимости.

Если представители этого знака работают на руководящей должности, то Тамара Глоба рекомендует строить отношения с работниками не на принципе подчиненный — начальник, а на дружбе.

Стрелец

В гороскопе Тамары Глобы сказано, что 2020 год станет для Стрельцов одной большой авантюрой. Да, это не совсем свойственно представителям данного знака. Но в 2020 году на Стрельцов что-то найдет, и они будут увлекаться только тем, что действительно опасно и интересно.

Крыса готовит для них очень много приятных сюрпризов. Странно, но хозяйка этого года симпатизирует представителям данного знака. Она будет помогать, направлять и дарить незабываемые ощущения.

В 2020 году одинокие Стрельцы могут встретить любовь. Это будут страстные отношения, наполненные чувствами, положительными эмоциями. Конечно, известный астролог утверждает, что всю жизнь вместе они не проживут, но запомнят этот роман навсегда.

Козерог

Гороскоп для Козерогов на 2020 год от Тамары Глобы для женщин и мужчин готовит немало сюрпризов. К сожалению, не все они будут приятными и простыми. Если представители данного знака хотят остаться на плаву, то им придется очень много трудиться.

Возможно, Козерогам нужно будет забыть об удовольствиях и даже пожертвовать семьей. Вообще, в этом году назвать их «везунчиками» язык не поворачивается.

Крыса подготовила массу трудностей и проблем как в семье, так и на работе. Все поменяется к концу второго полугодия. Но только если представители этого знака на славу потрудятся.

В этом году Козероги могут либо осуществить свою мечту, либо потерять все, что имели на данный момент. Все будет зависеть только от них. Возможно, в конце года понадобится помощь психотерапевта.

Водолей

Если верить гороскопу на 2020 год Тамары Глобы, то Водолеям можно делать все, что угодно. Они настолько устанут от проблем, пришедших в прошлом году, что попросту не будут обращать внимания на трудности, которые подкинет им Крыса в 2020-м.

Никакого вреда это Водолеям не принесет. Зато внимание максимально заострится на более серьезных проблемах. Это очень хорошо.

Тамара Глоба прогнозирует представителям этого знака судьбоносное знакомство в конце года. Этот человек украсит жизни Водолеев.

Также знаменитый астролог рекомендует тем, кому не нравится их работа, найти себе занятие по душе. Переживать не нужно, Крыса обязательно будет помогать в этом. И не слушайте никого, принимайте решения самостоятельно.

Рыбы

Если верить гороскопу Тамары Глобы для Рыб, то в 2020 году представителей этого знака ждут интересные события. Крыса приготовила для них незабываемые приключения. У Рыб наступит время, когда они смогут позволить себе все что угодно.

Возможно, представители этого знака реализуют себя в творческом направлении. Крыса дает Рыбам уникальную возможность – прожить 2020 год так, как они мечтали. Но вести себя при этом нужно правильно, а играть честно.