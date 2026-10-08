В Пряжинской больнице погасили трудовой конфликт

Жители Пряжи опасались увольнения ценных специалистов-медиков

фото: Петрозаводск говорит

В Пряже едва не случилась настоящая медицинская катастрофа: из-за внутреннего трудового конфликта районную больницу собирались покинуть сразу два ведущих врача. За ними готовы были уйти ассистенты и медсестры — и тогда приём пациентов и операции оказались бы под угрозой срыва. Ключевую роль сыграли сами пряжинцы. Они не стали ждать, пока ситуация разрешится «сверху», они писали гневные посты в местных пабликах, они же инициировали проведение собрания. 6 октября в районной администрации прошло расширенное заседание Совета ветеранов Пряжинского района.

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Азер Сафиев работает в больнице уже семь лет, и за это время хирургическое отделение стало настоящим медицинским центром: сюда привозят пациентов не только со всего района, но и из Петрозаводска — благодаря современному оборудованию и высокой квалификации команды. Потеря такого специалиста стала бы серьёзным ударом.

Сами причины трудового конфликта публично не озвучивались: участники собрания не захотели выносить «сор из избы». Но о проблемах в больнице говорили открыто. Например, председатель Совета ветеранов Александр Пшенников рассказал, что вопрос о работе дневного стационара поднимался уже трижды: отделение простаивало по два-три месяца, и это напрямую сказывалось на пациентах.

Эта история — о том, как активная позиция людей помогла удержать ценные кадры. Если бы всё оставалось в тишине, специалисты могли бы просто уйти, и район надолго остался бы без необходимой медицинской помощи.