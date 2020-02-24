Жители коттеджного поселка против вырубки соснового бора

21 февраля жители коттеджного поселка Северные просторы направили обращение главе РК Артуру Парфенчикову с просьбой помочь сохранить красивый сосновый бор, являющийся естественной защитой от шума и выхлопов автомобилей. Под письмом поставили свои автографы 385 граждан.

Поселок Северные просторы расположился рядом с федеральной трассой, ведущей в петрозаводский аэропорт. Неприятное соседство с оживленной автотрассой компенсируется сохранившимся сосновым бором, который гасит шум от проезжающих автомобилей.

Расстояние между коттеджами и автомагистралью совсем небольшое. Именно поэтому специально сохраненная 30-метровая лесозащитная полоса имеет для людей принципиальное значение.

Проблемы у жителей Северных просторов начались еще в 2018 году, когда граждане с удивлением узнали, что в районе соснового бора выделены три земельных участка, один и которых на тот момент был поставлен на кадастровый учет. Обеспокоенные граждане попытались выяснить, кому понадобились участки в сосновом бору. Как утверждают жители поселка, эти земельные участки предполагалось выделить под ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). По законодательству, для того чтобы получить землю под ЛПХ, совсем не обязательно проводить торги.

Причем, уверяют граждане, глаз на сосновый бор положили риелторы, которые вовсе не собираются заниматься выращиванием овощей.

В поселке единодушны, что арендаторы намерены вырубить деревья, продать качественную сосновую древесину и, возможно, застроить участки.

Кстати, во время судебного процесса представитель арендаторов подтвердил это предположение.

Только ради этого, утверждают обитатели Северных просторов, и была затеяна вся эта операция по выделению земельных участков. Понятно, что рядом с оживленной трассой пасти коров или выращивать клубнику никто не собирался.

"Еще когда создавался наш поселок в 2012 году, была оставлена защитная 30-метровая полоса соснового бора, отделяющая кооператив от лесфонда. Никто никогда предположить не мог, что этой полосой, на которой и строить по закону нельзя, кто-то когда-то заинтересуется. Тем не менее, используя пробелы законодательства, некие частные лица (представители риэлтерской фирмы) без проведения аукционов и торгов получили около 4 га соснового леса, окружающего Северные просторы, в аренду под цели ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) с возможностью осуществления вырубки соснового бора. При этом данная территория фактически не является полями или огородами, а представляет собой сосновый лес с возрастом не менее 80 лет",

- сказано в обращении к главе РК.

Жители коттеджного поселка предприняли немало усилий, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. Они обращались и в администрацию Прионежского района, и в министерство имущественных и земельных отношений, и в минприроды, и к депутатам ЗС РК. Длительная борьба дала определенные результаты. Уничтожение соснового бора удалось приостановить.

В сентябре 2019 года совет Прионежского района внес изменения в генплан Шуйского сельского поселения, в результате которого два из трех спорных участков были переведены в рекреационную зону. Она является для лесополосы своеобразной «охранной грамотой». Земли сельхозназначений не дают гарантии от вырубки. Как только деревья оказываются в «сельскохозяйственной» зоне, они тут же перестают быть лесом, и их можно без зазрения совести вырубить.

Решение совета Прионежского муниципального района попытался оспорить в суде Константин Цыганаш. 14 февраля Верховный суд РК отказал истцу в удовлетворении его требований. Тем не менее, волнения в коттеджном поселке не утихают.



- Вопрос так и не был окончательно решен, несмотря на принятые меры. Договоры аренды не были расторгнуты. Несмотря на проведение слушаний по данному вопросу, большую часть земельных участков не удалось перевести в рекреационную категорию. Мы как собственники земельных участков и жилых домов, расположенных на территории ТСН «Северные просторы», по-прежнему просим не допустить уничтожения леса.

Очевидно, что вырубка леса приведет к заболачиванию местности, и тем самым нанесет непоправимый ущерб окружающей среде. Вырубка лесного массива, отделяющего поселок «Северные просторы» от федеральной трассы на аэропорт «Петрозаводск», самым неприглядным образом повлияет на вид с федеральной трассы, обнажив крыши домов и заборы поселка. В связи с вышесказанным просим вас принять меры для недопущения вырубки леса и незаконной застройки указанных выше участков, - сказано в обращении к Артуру Парфенчикову.