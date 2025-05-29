Выбор редакции: уставшие от Карелии туристы и смерть артиста

Троллейбус № 4 вновь будет курсировать в Петрозаводске, он свяжет шесть районов.

Жители Карелии снова ищут помощи у Бастрыкина. Разваливающийся опасный дом захватил грибок, жить в нем невозможно, а расселить людей еще не могут.

В Петрозаводске не только аварийные мосты, но и лестницы. Спуски будут ремонтировать в разных районах.

Умер один из старожилов труппы Александр Лисицын, он принадлежал к числу мастеров-основателей театра «Творческая мастерская».

До 20 лет тюрьмы может грозить двум сожителям. Они превратили арендованные квартиры в нарколабораторию и превращали порошок в кристаллы, чтобы продать подороже.

На Перевалке в девятиэтажном доме горел балкон. Из опасной зоны спасли одного человека.

Туристы устали от раскрученных для путешествий регионов, таких как Карелия и Алтай. По мнению экспертов, путешественники хотят проводить отпуск в местах с приемлемыми ценами, транспортной доступностью и там, где не столь многолюдно

Капитальный ремонт в школе № 3 близится к завершению. 1 сентября за парты родной школы сядут ученики.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»