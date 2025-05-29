Мать двух детей из Карелии пожаловалась на захваченный грибком дом

Жители Карелии продолжают искать защиту у главы СК России Александра Бастрыкина. Мать двоих детей из Пиндуши рассказала про аварийным дом, которые чиновники не расселяют.

Разрушающийся дом 1959 года находится на улице Конституции, аварийным его признали еще в 2017 году. Жить в нем невозможно: несущие конструкции разрушены, как и межэтажные перекрытия, отопительная система не функционирует, а в помещениях распространилась плесень. Женщина просила предоставить ей благоустроенное жилье или выплатить компенсацию, но помощи нет. Она вынуждена снимать квартиру за свой счет. Помочь в жилищном вопросе она попросила главу СК.

Карельский следком проводит проверку и доложит о результатах Бастрыкину. © «Петрозаводск говорит»