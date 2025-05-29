Яхта под алыми парусами пройдет по Белому морю

Текст: Ольга Малышева

Беломорчанин Дмитрий Лесников в душе романтик, хотя сам считает себя человеком деловым и расчетливым. В поселке Водников на берегу Беломорско-Балтийского канала он решил обустроить яхт-клуб, чтобы Беломорск снова стал морским городом, связанным с архипелагом. С давним другом взял в аренду причальную стенку бывшего Беломорского морского порта, от которой еще в советские годы ходили корабли на Соловки…

Правда, эту стенку и до него брали в аренду, сразу после развала СССР и ликвидации порта. Но, как выяснилось, тогда «деловые люди» и не собирались ее использовать по назначению, они просто хотели поживиться: распродали все что можно, а что нельзя – испортили: причал сожгли, на берегу устроили огромную свалку. Вот это «хозяйство» и досталось Дмитрию Лесникову и его товарищу, яхтенному капитану, путешественнику Дмитрию Теплицкому.

— От причала оставались только наполовину сгоревшие столбы, торчащие из воды. Мы ждали зимы, чтобы вода ушла, и можно было спилить их. Потом установили новые сваи, каркас, сделали причалы, — рассказывает Дмитрий Лесников.

В прошлую навигацию к ним уже швартовались корабли.

Место здесь удобное, у входа в 19-й шлюз Беломорско-Балтийского канала. Рядом находится Портнадзор, где регистрируются заходы и отходы судов. К этой причальной стенке стали подходить на оформление выхода в Белое море транзитные катера и яхты. Как признался один из яхтсменов, на сегодняшний день на всем протяжении Беломорско-Балтийского канала есть только два причала в хорошем состоянии: в Петрозаводске и этот, в Беломорске.

Но чтобы было еще удобнее мореходам, арендаторы продумали, как обеспечить пришвартовавшиеся суда водой, соляркой, а команды – возможностью отдохнуть.

— Электричества здесь не было, а без него с места не сдвинешься. Город не смог поучаствовать в этой работе, пришлось самим делать освещение. Наняли тракториста, за неделю установили опоры, электрики натянули провода, специалисты «Электросетей» подключили купленный в Москве генератор, — рассказывает Дмитрий Лесников.

Пожалуй, еще большую по объему работу предстояло сделать на прибрежной территории яхт-клуба. Прежде всего надо было вывезти на свалку тонны мусора. И арендаторы сделали это.

— Мы так чистили, что дошли до бетонных плит, некогда уложенных на этой территории, — улыбается Дмитрий. — Еще надо было выкорчевать кусты, выкосить траву…

— Вы сами всю эту работу выполняли?

— Нет, конечно, нанимали работников. И как-то нам везло на добросовестных и работящих людей, — признается Дмитрий.

— А власти вам помогают? Все-таки вы занимаетесь турбизнесом, одним из основных декларируемых направлений развития республики?

— Ну как сказать... Предлагали участвовать в конкурсе по программе поддержки местных инициатив и попытаться выиграть несколько сот тысяч… Такие деньги нас не спасут, как говорится, овчинка выделки не стоит: больше времени и сил затратишь на оформление документов…

Власти к нам относятся настороженно. Но у нас все по закону: тендер мы выиграли, договор составлен, на каждое наше действие есть разрешение, все подтверждено документально. Так что мы действуем по законам и рассчитываем прежде всего на себя.

Нынешняя навигация всего только вторая в новой жизни причальной стенки бывшего морского порта Беломорска, однако о ней узнают все больше и больше яхтсменов. Вот и нынче, едва открылась навигация, уже несколько кораблей бросали здесь якоря, кто-то нуждался в помощи, кому-то надо было пополнить запасы воды, а кто-то хотел отдохнуть на берегу…

Лесников думает и об этом. В прошлом году на новых крепких пирсах появились удобные скамеечки, в планах — установка двух небольших модульных домиков с кухней и бытовой техникой для комфортного отдыха, баньки. Под соснами оборудовано место для пикника с видом на канал.

— Хотим обустроить небольшой пляж, поставить на площадке сцену… Место тут очень красивое.

Впрочем, на этот год у Дмитрия Лесникова вообще грандиозные задумки.

— Как-то я оказался в Петербурге на празднике выпускников школ «Алые паруса», мне очень понравилось. Там была какая-то радостная атмосфера, настроение поднялось и появилось ощущение, что впереди грандиозное счастливое будущее... Захотелось и нашим беломорским выпускникам показать алые паруса, дать им такой позитивный старт в новую жизнь… У нас здесь есть площадка для праздников, в городе есть коллективы, готовые выступить, будет музыка, дискотека, установим столики, за которыми можно отдохнуть… Не будет только спиртного. Это принципиально.

С этой идеей Лесников пришел с главе Беломорского муниципального округа Ирине Филипповой...

— Глава поддержала, обещает организационную помощь, в частности, с обеспечением безопасности на празднике.

— И алые паруса будут?

— Дмитрий Владимирович Теплицкий уже заказал их, яхта пройдет под ними по каналу. Праздник состоится 20 июня, начнется в 15 часов.

Те, кто знает Дмитрия, уверены, что так и будет. У него большой опыт в организации массовых мероприятий. Несколько лет он с братом Алексеем проводят в Беломорске кубковые хоккейные турниры памяти своего отца, капитана хоккейной команды местного ремонтно-механического завода. Владимир Лесников был самым старшим в команде и самым энергичным и деятельным. Он не только играл в хоккей, но и занимался и с детьми. Теперь эстафета у Дмитрия.

Одни скажут: «Думает об алых парусах – какое-то мальчишество, несерьезный бизнесмен…»

Другие будут сомневаться: «Какие алые паруса, если у него бизнес? Что-то тут не так, что-то он недоговаривает, за счет чего он хочет получить прибыль?»

Но почему-то никому не приходит в голову, что человек по природе своей многомерен, и видя одну его грань, трудно судить о нем в целом. Конечно, Лесников трудоголик, потому что никому другому проделать такую работу за год с небольшим невозможно. У него сильный характер, он способен принимать волевые решения, добиваться поставленной цели, потому что… (см. предыдущее предложение).

И мерилом успеха для него становится не счет в банке, а новые пирсы на месте сожженных, хоккейный турнир в память отца, праздник для детей, которые выходят в большую жизнь... И без этого, как он считает, никакие достижения не принесут ни пользы, ни удовольствия. © «Петрозаводск говорит»