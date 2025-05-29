Жительница Медвежьегорска искала заработок, но стала преступницей

43-летней жительница Медвежьегорского района хранила дома и при себе более 50 свертков с наркотиками, чтобы распространять их. Однако полиция задержала преступницу, суд лишил ее свободы на 13 лет, об этом сообщает пресс-служба Петрозаводского городского суда.

Женщину обвинили по двум статьям. Первая - ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ организованной группой. Вторая - ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ организованной группой в крупном размере. В суде преступница не признала вину, теперь она проведет 13 лет в исправительной колонии общего режима.

Женщина в 2024 году вступила в преступную организацию и распространяла наркотики в Петрозаводске. Остальную продукцию она хранила при себе и хотела продать, но не успела. © «Петрозаводск говорит»