В реку Шуя в Карелии выпустили более двух тысяч мальков лосося

29 мая в Карелии работают сенаторы Совета Федерации России. Одним из мероприятий их рабочей программы стал выпуск молоди озерного лосося, занесенного в Красную книгу России, в реку Шуя на территории деревни Бесовец. Члены Совета Федерации совместно с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым выпустили в водоем 2182 малька. Молодь предоставил Карельский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

Зарыбление помогает поддержать популяцию отдельных видов рыбы и сохранить биологическое разнообразие водоемов республики. Сегодня в Карелии по государственной программе ежегодно выпускают по 200 тыс. молоди озерного лосося.

– Рыбоводные заводы Карельского филиала «Главрыбвода» – единственные в России, ведущие работу по сохранению озерного лосося популяции реки Шуя бассейна Онежского озера. С 2025 года мы увеличили объемы выпуска малька. Если раньше эта цифра составляла 140 тысяч, то в 2025 году мы увеличили ее до 214 тысяч. В дальнейшем планируем достичь 300 тысяч ежегодно – этого будет достаточно, чтобы восстановить популяцию и вывести ее из Красной книги.

– сказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Глава республики Артур Парфенчиков подчеркнул, что восстановление и поддержание экологического баланса в работе промышленных предприятий является одной из приоритетных целей Правительства Карелии.

– Охрана животного мира – одна из важных задач. Мы активно работаем с точки зрения поиска баланса между интересами экономики, аквакультуры и экологии. Правительство республики поддерживает региональные предприятия, использующие при выращивании рыбы установки закрытого типа. Также совместно с научным сообществом, представителями бизнеса мы изучаем возможности Белого моря. Здесь можно выращивать товарную рыбу с минимальным влиянием на экологию,

– отметил руководитель региона.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия