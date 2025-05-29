Врачи раскрыли, почему малая физическая нагрузка может быть тяжелой

Усталость, одышка, головные боли и ухудшение памяти могут быть неочевидными симптомами анемии. Для постановки диагноза нужно обратиться к врачу и сдать кровь, этим делятся "Известия".

При анемии гемоглобин в крови снижается, из-за чего и нарушается работа сердца и мозга. При заболевании у человека появляются частые головокружения при незначительной физической нагрузке.

У мужчин при анемии могут появиться злокачественные заболевания желудочно-кишечного тракта. © «Петрозаводск говорит»