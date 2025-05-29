29 мая 2025, 17:52
Общество

Врачи раскрыли, почему малая физическая нагрузка может быть тяжелой

Это один из симптомов анемии
Фото: freepik

Усталость, одышка, головные боли и ухудшение памяти могут быть неочевидными симптомами анемии. Для постановки диагноза нужно обратиться к врачу и сдать кровь, этим делятся "Известия". 

При анемии гемоглобин в крови снижается, из-за чего и нарушается работа сердца и мозга. При заболевании у человека появляются частые головокружения при незначительной физической нагрузке. 

У мужчин при анемии могут появиться злокачественные заболевания желудочно-кишечного тракта. © «Петрозаводск говорит»

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