Жители Карелии проявляют все больший интерес к речным круизам

Растущая динамика на сайтах для бронирования туров наблюдается уже с середины весны. За апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования речных круизов вырос на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года, в республике рост составил 23%.

Для сравнения, в 2024 году пользователи активно выбирали круизы в летние месяцы, то есть непосредственно в высокий сезон судоходства. На изменение повлияло как увеличение сроков навигации, так и развитие отрасли внутри страны.

Топ предпочтений туристов возглавляют маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару, Саратов и другие города вдоль реки. Столица страны ожидаемо лидирует в рейтинге городов отплытия, а прибывают любители водных прогулок чаще всего в Санкт-Петербург, Казань и Астрахань.

В Северо-Западном федеральном округе кроме жителей Санкт-Петербурга наиболее активны вологжане, петрозаводчане, архангелогородцы, мурманчане и калининградцы. Среди иностранных туристов наибольшее внимание к речным турам по России проявляют гости из Турции, Белоруссии, Китая, Египта и Армении.

Второй год подряд в Карелии в числе любителей речных туров больше женщин — их доля составляет 59%. А самая значительная возрастная группа — путешественники 45–54 лет, на которых приходится 30% бронирующих круизы. Далее следуют туристы 35–44 лет (27%) и группа 55+ (21%). Если взрослая аудитория год к году сохраняет стабильность, то внимание карельской молодежи растет: пользователи 18–24 лет интересуются речными турами в 2 раза чаще в сравнении с прошлой весной. Тенденция на омоложение аудитории может говорить о желании отдыхающих разнообразить досуг и попробовать форматы, которые раньше не рассматривались. Кроме того, в ряде случаев молодые люди могут приобретать туры для своих родителей и других возрастных родственников.

Фото: ПАО «МегаФон»