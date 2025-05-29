В Костомукше правонарушитель дал взятку прямо в служебной машине

Пьяный 26-летний житель Костомукши наехал на припаркованные машины. Правонарушитель хотел замять ситуацию и дал взятку, но сотрудник полиции привлек его к уголовной ответственности, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Карелии.

Мужчина пришел к старшему инспектору ГИБДД и прямо в служебной машине оставил деньги. Сумма взятки была равна 100 тыс. рублям. Сотрудник отказался и рассказал об инциденте руководству.

Преступление мужчины попало под ч. 3 ст. 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. © «Петрозаводск говорит»