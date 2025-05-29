Фотовыставка «Донбасс. Волонтеры. Истории» открылась в Петрозаводске

В здании администрации Петрозаводска открылась выставка (0+), посвященная волонтерам благотворительной организации «Пища Жизни». Больше десяти лет они помогают нуждающимся в помощи людям на Донбассе.

На фотографиях представлены живые и трогательные истории живых и трогательных людей. Маленьких и больших.

На открытии выставки состоялся также показ фильма «Герои среди нас».

Прийти на выставку могут все желающие. Вход свободный. © «Петрозаводск говорит»