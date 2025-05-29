29 мая 2025, 16:53
Фотовыставка «Донбасс. Волонтеры. Истории» открылась в Петрозаводске
Выставка открыта в фойе мэрии столицы Карелии
фото: Петрозаводск говорит
В здании администрации Петрозаводска открылась выставка (0+), посвященная волонтерам благотворительной организации «Пища Жизни». Больше десяти лет они помогают нуждающимся в помощи людям на Донбассе.
На фотографиях представлены живые и трогательные истории живых и трогательных людей. Маленьких и больших.
На открытии выставки состоялся также показ фильма «Герои среди нас».
Прийти на выставку могут все желающие. Вход свободный. © «Петрозаводск говорит»