Троллейбус № 4 вернут на линию в Петрозаводске

Троллейбус № 4 снова будет курсировать по улицам столицы Карелии. Как сообщается на странице сити-менеджера «ВКонтакте», за основу был взят старый маршрут «четверки», но его улучшили.

Троллейбусный маршрут свяжет Ключевую, Кукковку, Голиковку, Центр, Октябрьский и Первомайский районы.



Троллейбус будет ходить от улицы Корабелов до Лыжной, затем по Комсомольскому проспекту на проспект Невского, далее через площадь Кирова на набережную Варкауса, потом – на Товарную станцию.

Ранее стало известно о запуске троллейбуса № 7 по обновленному маршрут. Он свяжет семь районов Петрозаводска. © «Петрозаводск говорит»