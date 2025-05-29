В Анапе отменили туристический налог из-за последствий ЧП с танкерами

До конца года в Анапе не будут взимать туристический налог. Таким образом власти хотят поддержать курортный бизнес.

Предполагается, что отмена турналога станет и дополнительным стимулом для туристов. Налог отменен в муниципалитетах, где все еще ликвидируют последствия ЧС из-за крушения танкеров, в море попал мазут.

Ранее пляжи Анапы и Темрюкского района были признаны непригодными для купания. © «Петрозаводск говорит»