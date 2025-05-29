29 мая 2025, 15:24
В Анапе отменили туристический налог из-за последствий ЧП с танкерами
Туристический налог не будут собирать до конца года
фото «Петрозаводск говорит»
До конца года в Анапе не будут взимать туристический налог. Таким образом власти хотят поддержать курортный бизнес.
Предполагается, что отмена турналога станет и дополнительным стимулом для туристов. Налог отменен в муниципалитетах, где все еще ликвидируют последствия ЧС из-за крушения танкеров, в море попал мазут.
Ранее пляжи Анапы и Темрюкского района были признаны непригодными для купания. © «Петрозаводск говорит»