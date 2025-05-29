Путешественники выбирают другие регионы, а не раскрученную Карелию

Путешественники едут отдыхать в регионы, где интересно, меньше людей, приемлемые цены и куда удобно добираться. Такое мнение высказали эксперты «Российской газете», отметив, что туристы несколько устали от раскрученных для путешествий регионов, таких как Карелия и Алтай.

В источнике говорится о возросшем спросе на билеты в Башкирию. Гости приедут проводит отпуск из Москвы, Петербурга, Сургута, Сочи и Нижневартовска. Причем растет количество тех, кто летит самолетом, и тех, кто едет на поезде.

В Башкирии работают 56 санаториев, для сравнения в Карелии санатории можно сосчитать на пальцах, десятки гостиниц, турбаз. В регионе развивают этно- и событийный туризм. Отдыхающие могут побывать на сабантуе, услышать горловое пение, продегустировать башкирский мед и кумыс, принять участие в обрядах и мастер-классах ремесленников. В Башкирию едут за этникой, гастрономией и событийным туризмом. Туристический налог с января по март этого года в регионе составил 20 млн рублей. Для сравнения в Карелии за первый квартал собрали 10,5 млн туристического налога. © «Петрозаводск говорит»