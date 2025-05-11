11 мая 2025, 11:44
Путешествия

Роспотребнадзор: открытие пляжей Анапы зависит от темпов их очистки

В морской воде и в песке по-прежнему выявляют нарушения норм
Вода набегает на песок пляжа.
Фото: rawpixel.com / Freepik

Быстрота и эффективность очистки пляжей Анапы станет условием их открытия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Ситуацию на пляжах Анапы мониторят буквально каждый день»,

- сказала Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в морской воде и песке на территории Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае продолжают выявлять значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормам. Непригодными для купания оказались 50 пляжей: 141 в Анапе и 9 в Темрюкском районе. © «Петрозаводск говорит»

 

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Анапа
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