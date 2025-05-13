Более 10 миллионов налога собрали в Карелии с туристов

В Карелии подсчитывают доход с туристов. За первый квартал республика получила всего 10,5 млн рублей в виде туристического налога. Такие цифры озвучил министр финансов Александр Климочкин. Лидерами по доходам с туристов стали Петрозаводск, Сортавала и Кондопога.

В Карелии туристический налог ввели 78 муниципалитетов, деньги поступают к ним в бюджет. Министр напомнил, что налог платят владельцы гостиниц, хостелов, санаториев, пансионатов, баз отдыха, отелей, кемпингов – всего в регионе их 233. Ставка налога составляет 1% от стоимости проживания или не менее 100 рублей в сутки.

В начале мая «Петрозаводск говорит» сообщал, что Сортавальский округ за первый квартал года получил 2,5 миллиона рублей туристического налога. © «Петрозаводск говорит»