В Сортавале назван первый доход от туристического налога

Сортавальский округ за первый квартал 2025 года получил 2,5 миллиона рублей туристического налога. Об этом рассказал глава округа Сергей Крупин.

Напомним, туристический налог в Сортавале введен с 1 января 2025 года. Он вносится поквартально. По оценке Крупина, за весь 2025 год округ получит дополнительный доход в размере примерно 8 миллионов рублей.

Как отметил чиновник, эти деньги будут направлены на благоустройство округа. Крупин предложил землякам самим решить, на какие цели пойдет доход от туристического налога. Среди вариантов - создание парковых зон и пляжей, обустройство велодорожек и пешеходных маршрутов, ремонт дорог, реставрация зданий. © «Петрозаводск говорит»