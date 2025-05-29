Школу в Петрозаводске откроют после капремонта

В Петрозаводске на завершающую стадию вышел капремонт школы №3. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, 1 сентября учащиеся школы вернутся за родные парты. Представитель подрядчика подтверждает, что ремонт идет точно по графику. На втором и третьем этажах работы уже завершены. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой спортивного зала и столовой на первом этаже.

В старом здании 1976 года постройки обновили все от кровли и фасада до учебных помещений. Школа получит после капремонта современные системы видеонаблюдения, пожарной безопасности и контроля доступа, обновленное учебное пространство и современное оборудование.

Напомним, школа №3 закрыта на ремонт с 2022 года. © «Петрозаводск говорит»