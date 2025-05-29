29 мая 2025, 09:45
Общество

Школу в Петрозаводске откроют после капремонта

Учащиеся школы №3 начнут новый учебный год в обновленном здании
Школа №3 после капремонта
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com

В Петрозаводске на завершающую стадию вышел капремонт школы №3. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, 1 сентября учащиеся школы вернутся за родные парты. Представитель подрядчика подтверждает, что ремонт идет точно по графику. На втором и третьем этажах работы уже завершены. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой спортивного зала и столовой на первом этаже.

В старом здании 1976 года постройки обновили все от кровли и фасада до учебных помещений. Школа получит после капремонта современные системы видеонаблюдения, пожарной безопасности и контроля доступа, обновленное учебное пространство и современное оборудование. 

Напомним, школа №3 закрыта на ремонт с 2022 года. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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капремонт
Инна Колыхматова
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