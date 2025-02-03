Выбор редакции: опаздывающий поезд, наказание для сноубордиста

Поезд из Петрозаводска в Москву опаздывал на несколько часов, пассажиры получили телефонные сообщения.

За три дня на дорогах Карелии произошло 46 авария с пострадавшими и одним погибшим.

Жители Кааламо пожаловались на разбитую дорогу. Ситуацию держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Синоптики дали прогноз погоды на февраль. Погодные качели еще впереди.

Две тысячи доз вакцины против бешенства планирует закупить минздрав.

«Побег» форели из садков в Ладожском озере привлек полицию. В минсельхозе говорят, что садки мог кто-то повредить.

Сноубордиста, который катался по улицам Петрозаводска нашли. На него составили шесть административных протоколов.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя. Доброй ночи, встретимся утром.