Полиция нашла катавшегося по улицам Петрозаводска сноубордиста

Полиция Петрозаводска установила участников резонансного инцидента, произошедшего в городе в начале января. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Напомним, около месяца назад в соцсетях завирусилось видео, на котором запечатлено, как некий молодой человек катается на сноуборде по центру карельской столицы, держась за привязанный к автомобилю трос.

Стражи порядка выяснили, что за рулем автомобиля BMW находился 21-летний молодой человек. В отношении него был составлен административный протокол за перевозку людей вне кабины.

На сноуборде катался ровесник водителя. Он получил сразу шесть административных протоколов.

В Госавтоинспекции призвали жителей города выбирать для зимних увлечений специально отведенные для этого места. // Фото ГАИ