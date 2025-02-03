03 февраля 2025, 11:35
Происшествия

Один человек погиб, тринадцать травмированы в ДТП за три дня в Карелии

С 31 января по 2 февраля на дорогах региона произошло 46 ДТП

46 аварий произошло на дорогах Карелии за прошедшие три дня. В семи ДТП пострадали тринадцать человек, один погиб. Такие цифры привели в Госавтоинспекции региона.

Так, днем 2 февраля водитель КДМ при расчистке дороги от снега при совершении правого поворота наехал отвалом на скалу. Снегоуборочную технику занесло. КДМ столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-2121, за рулем которого находился 71-летний мужчина, он травмирован.

Вблизи поселка Янишполе вечером 2 февраля столкнулись автомобили «ЗАЗ Chance» и ВАЗ-2110. В результате аварии травмирована женщина-пассажир отечественного автомобиля. Дорожная полиция проводит проверку. // фото пресс-службы ГАИ

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новости Карелии
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