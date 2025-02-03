03 февраля 2025, 11:16
Происшествия

Пожар вспыхнул на даче неподалеку от Петрозаводска

Огонь вспыхнул в СНТ «Садовод Севера», пожарные предотвратили распространение пламени

Вечером 31 января в 21:58 в деревне Бесовец на улице Садоводов произошел пожар в деревянной хозпостройке, расположенной в СНТ «Садовод Севера». О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы Прионежского района. 

Для ликвидации возгорания были привлечены сотрудники пожарной части № 47, отвечающие за охрану поселка Мелиоративный, а также отделение ПСЧ-4 из Петрозаводска. 

По информации от пожарных, огонь значительно повредил постройку по всей площади. Однако распространения пламени удалось избежать, и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания и лица, которые могут быть ответственны за происшествие, находятся на стадии установления. // фото: ОПС Прионежского района

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