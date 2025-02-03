Пожар вспыхнул на даче неподалеку от Петрозаводска

Вечером 31 января в 21:58 в деревне Бесовец на улице Садоводов произошел пожар в деревянной хозпостройке, расположенной в СНТ «Садовод Севера». О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы Прионежского района.

Для ликвидации возгорания были привлечены сотрудники пожарной части № 47, отвечающие за охрану поселка Мелиоративный, а также отделение ПСЧ-4 из Петрозаводска.

По информации от пожарных, огонь значительно повредил постройку по всей площади. Однако распространения пламени удалось избежать, и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания и лица, которые могут быть ответственны за происшествие, находятся на стадии установления. // фото: ОПС Прионежского района