Житель Карелии остался без денег после похода в ночной клуб

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, произошедшую в местном ночном клубе. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что с его счетов пропало более 30 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, 33-летний ранее судимый местный житель познакомился с потерпевшим во время вечеринки.

По версии полиции, после совместного употребления спиртного, когда новый знакомый находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина похитил две его банковские карты. Подозреваемый тратил деньги с карт на еду и алкоголь в магазинах, а также купил цветы для компании девушек. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

Владелец банковских карт ни о чем не подозревал и уехал в командировку. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый дал признательные показания. // фото unsplash.com