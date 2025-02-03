В ЖК «Алые Паруса» в Москве прогремел взрыв, погиб человек

В Москве в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и не менее четырех получили ранения. Информация о происшествии поступила ТАСС от осведомленного источника в экстренных службах.

Инцидент произошел утром, около 09:45, в 30-этажном доме. По предварительным данным, в холле здания сработала пожарная сигнализация после того, как прогремел взрыв. Источники предполагают, что причиной могла стать бомба или граната.

Среди пострадавших есть женщина. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, они лежат на полу в зоне происшествия. По словам другого источника, взрыв произошел на первом этаже в подъезде, что привело к повреждению остекления и гипсокартонного потолка. Количество пострадавших уточняется: по разным данным, их может быть от трех до пяти человек.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства случившегося. Причины взрыва и личность погибшего пока не установлены. // фото: freepik.com