Житель Карелии крушил мебель бензопилой после ссоры с женой

Пудожским спасателям поступил звонок о мужчине с бензопилой. Инцидент произошел еще 29 января.

Как оказалось, в поселке Кривцы поссорились супруги. Мужчина схватил бензопилу и начал крушить все, что ему попадалось под руку.

Досталось мебели и дверям. Напуганная жена успела выбежать из дома.

Как отметили в отряде противопожарной службы, угрозы жизни женщины не было, а помощь пожарных уже не требовалась. // фото freepik.com