03 февраля 2025, 10:54
Житель Карелии крушил мебель бензопилой после ссоры с женой
Спасателей вызвали на семейную ссору, но их помощь уже не потребовалась
Пудожским спасателям поступил звонок о мужчине с бензопилой. Инцидент произошел еще 29 января.
Как оказалось, в поселке Кривцы поссорились супруги. Мужчина схватил бензопилу и начал крушить все, что ему попадалось под руку.
Досталось мебели и дверям. Напуганная жена успела выбежать из дома.
Как отметили в отряде противопожарной службы, угрозы жизни женщины не было, а помощь пожарных уже не требовалась. // фото freepik.com