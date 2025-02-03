В ГАИ обратились к водителям Карелии из-за прихода морозов

В ближайшие дни столбики термометров в Карелии опустятся до отметки в -30 градусов. В связи с этим в Госавтоинспекции республики обратились к водителям.

В сильные морозы увеличивается риск возникновения ДТП. Из-за этого инспекторы рекомендуют перед поездкой проверить состояние аккумулятора и антифриза в автомобиле. Нужно убедиться в исправности системы отопления и обогрева стекол. На дороге следует соблюдать дистанцию. В машине нужно иметь аварийный набор - фонарик, зарядку для телефона и т.д.

На дороге необходимо соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Следует повысить внимательность. // Фото ГАИ