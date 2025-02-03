Петрозаводчанка с ВИЧ подала в суд на бывшего за разглашение диагноза

Текст: Елена Малишевская

В нашу редакцию обратилась петрозаводчанка Мария (имя изменено), которая подготовила исковое заявление на бывшего гражданского мужа Игоря (имя изменено). Вместе они прожили шесть лет, а после расставания Игорь в отместку озвучил работодателю Марии ее диагноз - вирус иммунодефицита человека. Начальница восприняла информацию спокойно, и увольнение Марии вроде бы не грозит. Однако ВИЧ-инфицированная женщина обратилась к юристам и собирается в суде наказать бывшего возлюбленного.

Жительнице Петрозаводска Марии 46 лет. С диагнозом ВИЧ она живет уже одиннадцатый год: в 2014 году попала с пневмонией в больницу, сдала анализы, и, как гром среди ясного неба - вирус иммунодефицита.

«Сказать, что я испытала шок, это ничего не сказать. Опустошенность. Врач, которая озвучила диагноз, сказала: «Ты только под машину сразу не бросайся». В 2012 году я тоже лежала в больнице, сдавала анализы - ничего не было. Стала сопоставлять факты, что такого произошло за два года»,

- рассказывает Мария.

В первую очередь, Мария сообщила о диагнозе бывшему мужу - женщина считает, что он не отличался верностью. Бывший супруг и вся его новая семья сдали кровь на анализ, ВИЧ у них обнаружен не был. Мария предполагает, что единственный вариант, где она могла заразиться, - это стоматология.

«Мне вырвали зуб в бесплатной стоматологии, в поликлинике, и, видимо, занесли инфекцию. Неделю ничего не заживало, я не могла ни есть, ни говорить. Потом уже пошла в ту же поликлинику, только платно, там перелечивали, долго пила лекарства...»,

- вспоминает Мария.

О диагнозе ВИЧ долгое время знал только узкий круг родственников - мама, дочь и брат Марии. Но когда начался роман с Игорем, она сказала ему об этом сразу. «Если заразить своего полового партнера, и он обратится в суд - наступает уголовная отвественность», - подчеркивает Мария. За годы лечения она хорошо изучила свои права и обязанности. Все шесть лет, что жили вместе, использовали средства защиты.

В начале их романа Игорь красиво ухаживал, дарил дорогие подарки. По словам Марии, он занимает руководящую должность, более того - депутат одного из районных советов. Позже выяснилось, что Игорь - типичный абьюзер, большие проблемы с аклкоголем тоже имели место быть.

«Сейчас, после расставания он закидывает меня сообщениями, на которые я не отвечаю. Утром - оскорбления, днем пишет: «Я люблю тебя, и давай снова жить вместе!», вечером - снова оскорбления. Начал приходить ко мне пьяным на работу и устраивать скандалы. Один раз даже пришлось вызвать полицию. Правда, административного дела на него так и не завели»,

- рассказывает Мария.

Женщина работает в одном из кафе Петрозаводска. Подчеркивает, что блюда сама не готовит, продуктов не касается. Стоит на кассе, пробивает чеки, иногда разогревает готовую еду в микроволновке. Согласно федеральному закону № 38 «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», список профессий, которые запрещены людям с диагнозом ВИЧ, крайне ограничен.

«Это медицинские работники, сотрудники лабораторий, работающие с кровью и биоматериалами, научные работники, исследующие имунные болезни, в том числе биоматериалы ВИЧ-инфицированных, и создающие препараты для лечения имунных болезней».

Более того, ВИЧ-инфицированный не обязан предупреждать работодателя о своем диагнозе. И он не вносится в медицинскую книжку, обязательную для работников общепита. Работодатель, узнавший о диагнозе своего сотрудника, не может его уволить по этой причине.

И все-таки надо признать, что люди испытывают иррациональный страх перед ВИЧ-инфицированными. Сколько бы ни говорили и ни писали о том, что невозможно заразиться воздушно-капельным путем - ни через рукопожатие, ни через слюну, ни через поцелуй - страх продолжает жить. Поэтому и ВИЧ-инфицированные боятся огласки.

«Сначала Игорь меня шантажировал: вернись, а то расскажу твоему начальству о диагнозе. А когда понял, что мы расстались окончательно, написал моей работодательнице. У нас с ней состоялся разговор, она отнеслась к этому без лишних эмоций, просто приняла к сведению. Сейчас, когда я написала исковое заявление в суд, даже предлагает свою поддержку - готова пойти со мной на заседание»,

- рассказывает Мария.

В самом начале лечения болезни, вспоминает Мария, терапия была сложная: многочисленные таблетки и инъекции. Сейчас принимает три таблетки в день, этого достаточно. Получает бесплатные лекарства, как и все ВИЧ-инфицированные, стоящие на учете. Кровь на анализ сдает раз в полгода, и последние несколько лет ВИЧ в крови уже не определяется. Руководитель центра СПИД в Петрозаводске Елена Коваленко рассказала, что это значит: подобрана высокоэффективная терапия, вирус в крови и в других жидкостях человека не циркулирует, его иммунная система практически соответствует иммунитету здорового человека. Но на сегодняшний диагноз ВИЧ - пожизненный. Вылечивать его полностью пока нигде в мире не научились.

Для Марии очень важен отклик наших читателей на эту статью. Она решила идти в суд, но при этом боится любого исхода: поведение Игоря после оглашения вердикта трудно предсказать. Психолог, к которому она ходит на занятия, советует открыться всем - просто рассказать о своем диагнозе и жить спокойно. Но получится ли это «спокойно»?... // Фото: freepik.com.