В Карелии меньше четырех процентов инвалидов трудоустроены

Центр социально-трудовой реабилитации «Гармония» в Петрозаводске реализовал проект «Социальная гостиная выходного дня «Перспектива». Этот проект получил грантовую поддержку фонда президента и был направлен на социализацию, реабилитацию и трудоустройство людей с инвалидностью.

Об итогах проекта и о том, почему трудоустройство инвалидов - большая проблема не только для Карелии, но и для всей страны, мы поговорили с руководителем «Гармонии» Олегом Черепановым в эфире программы «Гость в студии».

Только четыре процента людей с инвалидностью трудоустроены в России, в Карелии этот процент еще меньше. Олег Анатольевич о проблемах и нуждах инвалидов знает не понаслышке. Он сам является незрячим, поэтому и в студию пришел с собакой-поводырем. // Видео: телеканал "Ника плюс".