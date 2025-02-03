03 февраля 2025, 18:36
Опасность угрожает пешеходам в парке в Петрозаводске
Горожанам рассказали об очередном открытом люке в карельской столице
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщила об опасности, которая поджидает людей на Перевалке.
По данным ЕДДС, в Липовом парке на улице Черняховского обнаружен открытый люк. Он располагается прямо на тротуаре, и пешеходы могут легко туда провалиться.
Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть внимательными и осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»