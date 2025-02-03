03 февраля 2025, 18:36
Общество

Опасность угрожает пешеходам в парке в Петрозаводске

Горожанам рассказали об очередном открытом люке в карельской столице

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщила об опасности, которая поджидает людей на Перевалке.

По данным ЕДДС, в Липовом парке на улице Черняховского обнаружен открытый люк. Он располагается прямо на тротуаре, и пешеходы могут легко туда провалиться.

Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть внимательными и осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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люк
улица черняховского
ЕДДС
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