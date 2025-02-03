На девяти улицах Петрозаводска запретят сегодня остановку автомобилей

В ночь на вторник уборка будет производиться на девяти улицах Петрозаводска. Об этом информирует Госавтоинспекция.

Так, остановка транспорта ближайшей ночью будет запрещена на улице Петрова, на нечетной стороне улицы Питкярантской, а также на четных сторонах Октябрьского проспекта и улиц Фролова, Мерецкова, Герцена, Горького, Дзержинского, Свердлова.

Автомобили нарушителей будут отправлены на специализированную стоянку. Сотрудники ГАИ просят водителей обращать внимание на установленные знаки. // Фото ГАИ