Переменчивая погода в феврале ожидает жителей Карелии

О погоде в Карелии в феврале рассказали синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра среднемесячная температура ожидается на 1,7 градуса выше климатической нормы - норма для Карелии минус 9 градусов, для Петрозаводска минус 8,2. Количество осадков составит 130% нормы. Норма - по республике 36 мм, а по Петрозаводску 28 мм, напомнили синоптики.

В период с 4 по 5 февраля в регионе ожидается до минус 16, минус 22, а при прояснениях – все минус 28 градусов, но днем однако температура воздуха будет в пределах минус 12, минус 17 градусов.

До конца первой декады февраля существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в начале периода будет ниже нормы или близка к ней, затем войдет в норму, а в отдельные дни немного ее превысит.

С середины месяца с активностью циклонов погода вновь преподнесет сюрпризы и будет крайне неустойчива. Нас ожидают перепады температуры - от морозов до оттепелей, скачки атмосферного давления, осадки от снега до смешанной фазы, частое усиление ветра, метели. // фото «Петрозаводск говорит»