Выбираем самую позитивную улыбку! Финал конкурса
Портал «Петрозаводск говорит» в течение трех с половиной лет собирал самые веселые детские улыбки. И вот конкурс подошел к концу. Многие родители писали нам, что в число лидеров пробиться было трудно. И мы решили дать еще одну возможность выиграть приз тем, кто оказывался в конце списка в течение этого года.
Как мы обещали ранее, проводим дополнительное голосование среди участников прошлого года, которым не удалось пробиться в лидеры.
Напомним, что пятерка финалистов будет определена читательским голосованием, а победителя из числа лидеров выберет редакция.
Фото победителя будет опубликовано в газете «ТВР-Панорама», а также ребенок получит приз – семейную фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.
Не забывайте, что для участия необходимо выполнить все условия:
1. Состоять в группе портала «Петрозаводск говорит».
2. Сделать репост записи о голосовании к себе на страницу «ВКонтакте».
Лайкайте фото (зеленый треугольник справа вверху), которые вам понравились.
Голосование завершится 16 января в 12 часов. Победителя объявим в тот же день.