09 января 2020, 09:00

Выбираем самую позитивную улыбку! Финал конкурса

Голосуйте за понравившийся кадр
Автор:  Валентина Платонова

Портал «Петрозаводск говорит» в течение трех с половиной лет собирал самые веселые детские улыбки. И вот конкурс подошел к концу. Многие родители писали нам, что в число лидеров пробиться было трудно. И мы решили дать еще одну возможность выиграть приз тем, кто оказывался в конце списка в течение этого года. 

Как мы обещали ранее, проводим дополнительное голосование среди участников прошлого года, которым не удалось пробиться в лидеры.

Напомним, что пятерка финалистов будет определена читательским голосованием, а победителя из числа лидеров выберет редакция. 

Фото победителя будет опубликовано в газете «ТВР-Панорама», а также ребенок получит приз – семейную фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович

Не забывайте, что для участия необходимо выполнить все условия:

1. Состоять в группе портала «Петрозаводск говорит».

2. Сделать репост записи о голосовании к себе на страницу «ВКонтакте».

Лайкайте фото (зеленый треугольник справа вверху), которые вам понравились. 

Голосование завершится 16 января в 12 часов. Победителя объявим в тот же день.

 
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Автор:

В журналистике с 2008 года. Писала для газет «Всё», «ТВР-Панорама», журнала «Ваш досуг», была редактором журнала «Телепульт». Любит искать грибы и интересные темы.

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