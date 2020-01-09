Выбираем самую позитивную улыбку! Финал конкурса

Портал «Петрозаводск говорит» в течение трех с половиной лет собирал самые веселые детские улыбки. И вот конкурс подошел к концу. Многие родители писали нам, что в число лидеров пробиться было трудно. И мы решили дать еще одну возможность выиграть приз тем, кто оказывался в конце списка в течение этого года.

Как мы обещали ранее, проводим дополнительное голосование среди участников прошлого года, которым не удалось пробиться в лидеры.

Напомним, что пятерка финалистов будет определена читательским голосованием, а победителя из числа лидеров выберет редакция.

Фото победителя будет опубликовано в газете «ТВР-Панорама», а также ребенок получит приз – семейную фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Не забывайте, что для участия необходимо выполнить все условия:

1. Состоять в группе портала «Петрозаводск говорит».

2. Сделать репост записи о голосовании к себе на страницу «ВКонтакте».

Лайкайте фото (зеленый треугольник справа вверху), которые вам понравились.

Голосование завершится 16 января в 12 часов. Победителя объявим в тот же день.