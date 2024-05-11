Учителям Карелии предложили не думать насчет отпускных, чем напугали

Денег в бюджете республики хватит только на девять месяцев – пессимистично заявили в минфине РК. Не пугайтесь! Это заявление было сделано ровно двадцать лет назад. На остальные три месяца было необходимо где-то найти полтора миллиарда рублей. И у правительства Карелии пока что была возможность получить только две трети этой суммы. А вот где взять еще одну треть – никто не знал.

Тем не менее, бюджетников Петрозаводска заранее успокоили – они должны будут вовремя получить зарплату и отпускные. Такое заявление на брифинге в правительстве сделал министр финансов Карелии Александр Колесов. Ему за годы его работы доводилось преодолевать разные трудности и выходить из ситуаций и посложнее.

Ежемесячно на выплату зарплаты бюджетникам республики было необходимо 450 миллионов рублей. Чтобы выдать людям апрельскую зарплату не хватало четверти этой суммы.

«Сегодня только одиннадцатое число, и есть все основания надеяться, что к 1 июня у нас просроченной задолженности уже не будет», - обещал Александр Семенович. Могли бюджетники надеяться и на то, что в отпуск они уйдут не с пустыми карманами. 150 миллионов, необходимых Карелии в мае на выплату отпускных, должна была выделить Москва: «Пока ничего не изменилось. Мы надеемся получить в середине месяца эти деньги, чтобы направить их на отпускные учителям». Но вот по другим летним месяцам договоренности с Москвой пока не было. Очень тревожно тогда жилось бюджетникам.

Между тем, карельские финансисты очень надеялись на пластиковые карты (а вы помните те времена, когда мы ими не пользовались?). По их словам, спустя год, когда все бюджетники республики начнут получать деньги на карты, такое понятие, как задержка зарплат, уйдет в прошлое. В те годы таким образом свои авансы и зарплаты получала только половина бюджетников Карелии.

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Наступил дачный сезон, и вновь возникла проблема – как добраться до своих приусадебных участков тем, у кого нет личного автомобиля. На финансирование льготных пригородных перевозок в республиканском бюджете заложили на восемь миллионов рублей меньше, чем в 2003 году. Эту ситуацию решили обсудить на планерке в мэрии.

Большинству льготников, чтобы уехать на дачи, приходилось либо раскошелиться, либо запастись терпением. «То есть транспорт, то нет, - пожаловалась на Автовокзале Валентина Демидова. – Отменяют. Приходится на коммерческие рейсы садиться. А пенсия маленькая, не хочется тратиться». Добраться до Кончезеро было проблематично. Социальных рейсов в этом направлении вообще не было. А у Людмилы Федоровны Солоярви там жила престарелая мама: «Добираемся «по-цыгански»: едем до Шуйской, там идем пешком, голосуем, садимся на попутки. Ждем беды! Потому что могут и изуродовать, и убить, все что угодно могут сделать».

Ежегодно около 750 тысяч льготников пользовались услугами пригородного транспорта. Затраты «Карелавтотранса», предприятия, которое отвечало за пригородные перевозки между Петрозаводском, Прионежским и Пряжинским районом, должны были компенсироваться из бюджета республики. И за последние два года этих денег стало в три раза меньше. По подсчетам специалистов «Карелавтотранса», как минимум 130 тысяч льготников должны были оплатить свой проезд сами. Иначе никак.

«На сегодня перевозчики с нами работают на договорных условиях. И сегодня уровень финансирования напрямую связан с объемом перевозок», - сказал на встрече в мэрии Николай Кокшаров, генеральный директор ГУП РК «Карелавтотранс».

Администрация города усмотрела в данной ситуации нарушение конституционных прав горожан и обратилась в прокуратуру с письмом о недостаточном финансировании со стороны республики.

«Как будет потом, по какой схеме будет – неизвестно. Но до 1 января 2005 года мы должны выполнять эти функции и защищать права наших горожан», - заявил Виктор Масляков, глава самоуправления Петрозаводска.

В мае депутаты Законодательного собрания Карелии собирались рассмотреть поправки в бюджет республики. В мэрии надеялись, что тогда на перевозки льготников выделят дополнительные средства. Но так как в бюджете не хватало денег даже на зарплаты бюджетников, о чем накануне говорили в минфине РК, надежда на суммы перевозчикам была совершенно призрачной.

Последний концерт группы «Джинс-кантеле» состоялся в Петрозаводске. Это была, как назвали свой концерт сами участники коллектива, «Отвальная №2». Впрочем, концерт последним был только для тогдашнего состава ансамбля. Те студенты отучились, и в коллектив Сергея Стангрита должны были прийти новички. Эти молодые люди в течение пяти лет учились играть на кантеле. И вот – у них состоялся своеобразный выпускной. Как и положено, все выпускники получили дипломы. Один из участников, кстати, собственными руками смастерил кантеле со струнами от бас-гитары. «Джинс-кантеле» пригласил в свой состав новых талантливых студентов, желающих играть на этом древнем музыкальном инструменте. И лет через пять они тоже смогут сыграть «Отвальную», только уже №3.

Таким было 11 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com